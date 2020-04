Canela – Decoração da Páscoa seguirá nas ruas até 30 de abril

Continua depois da publicidade

Os adornos decorativos de Páscoa continuarão nas ruas de Canela até o dia 30 de abril. A permanência da decoração foi possível a partir de um acordo entre a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e a empresa Luz e Forma, de Joinville, Santa Catarina, que venceu a licitação para enfeitar a cidade no período. Sem custos aos cofres públicos, o proprietário da Luz e Forma, Miguel Simões, doou a continuidade da locação dos elementos decorativos para Canela.

O material, que começaria a ser sido retirado nesta segunda-feira (20), seguirá embelezando as principais vias centrais até o fim do mês. O objetivo é incentivar e fortalecer junto à população o sentimento da esperança de que o município retomará a sua pujança após a pandemia coronavírus ser superada. “A decoração de Páscoa nas ruas foi uma decisão conjunta da região, e nos remete a momentos de alegria neste período de incertezas. Esperamos que tudo passe e possamos juntos aproveitar as atividades proporcionadas pelos eventos na nossa cidade. Se puder, fique em casa”, afirma o prefeito de Canela, Constantino Orsolin.

Para o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches, a permanência gratuita da decoração pascal até 30 de abril é mais uma maneira do poder público acalentar a comunidade no período de pandemia, onde a rotina das pessoas foi alterada para evitar a disseminação do coronavírus. “Canela é uma cidade que sempre proporciona experiências e lembranças boas às pessoas, é uma cidade alegre. A administração municipal prima por sempre elevar autoestima da nossa população. O cidadão canelense pode acreditar que nós voltaremos ainda mais fortes e Canela seguirá como um dos principais destinos turísticos do Brasil”, destaca Sanches.

Foto: Cleiton Thiele