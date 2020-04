Gramado – Atendimento externo no prédio administrativo ocorrerá pelas manhãs

Continua depois da publicidade

A sede administrativa da Prefeitura de Gramado, seus órgãos e entidades, estarão abertos para a população de Gramado no turno da manhã, neste período de pandemia do coronavírus. A determinação foi confirmada no decreto 90/2020, publicado na quinta-feira, dia 16.

O atendimento ao público geral será das 8 horas às 10h30, enquanto que para idosos e integrantes do grupo de risco da Covid-19 o horário se estende das 10h30 às 11h30. Deste modo, não haverá atendimento externo na parte da tarde.

Permanecem suspensas as atividades presenciais de capacitação, treinamento e de eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública.



