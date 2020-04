Gramado – Com reabertura do comércio, cresce recomendação do uso de máscara

A campanha #GramadodeMáscara tem a proposta de recomendar que a comunidade amplie o uso de máscaras, a fim auxiliar na prevenção e combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19). A iniciativa havia sido apresentada pela Câmara de Vereadores – e após a aprovação do Gabinete de Crise da Prefeitura de Gramado foi adotada pela administração municipal, sendo este o momento adequado para sua aplicação.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça que a utilização de máscaras caseiras, junto das medidas de higienização pessoal e de ambientes, impede a disseminação do vírus através de gotículas expelidas do nariz ou da boca, garantindo uma barreira física e auxiliando na diminuição de casos.

Produzindo sua máscara caseira

Os tecidos apontados como mais efetivos são os de cotton (composto de poliéster 10% e algodão 90%) ou tecido de algodão 100%, como camisetas. A máscara deve ser feita de forma que cubra totalmente a boca e nariz, não podendo sobrar espaços na lateral do rosto, estando bem ajustada. Ela deve ter uma camada dupla, que permite maior filtração do ar.

Higienização e modo de usar influenciam na efetividade

– O uso é individual, não devendo ser compartilhada;

– Enquanto estiver usando a máscara, não toque nela. Evite ajustá-la, para não acontecer contaminação. Também evite utilizar maquiagem;

– Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem antes de retirar a máscara;

– Para retirar a máscara, pegue-a pelo elástico ou nó, evitando de tocar na parte da frente;

– Para higienizar a máscara, coloque-a de molho numa solução de água potável com água sanitária por 30 minutos. A proporção é 10ml de água sanitária para 500ml de água potável;

– Após ficar por 30 minutos imersa na água, enxágue com água e lave a máscara normalmente com água e sabão;

– Em seguida, não esqueça de lavar as mãos com água e sabão;

– Quando a máscara secar, passe-a a ferro quente e acondicione num saco plástico limpo;

– A máscara deve ser trocada sempre que houver umidade ou apresentar sujeira. Também deve ser utilizada por um período máximo de 3 horas, sendo trocada por outra após esse período;

– Quando retirar a máscara suja, coloque-a num saco. Quando for higienizá-la, coloque o saco no lixo;

– A máscara não deve ser utilizada caso tenha sinais de deterioração, como rasgos, pois pode comprometer a efetividade de sua função.



