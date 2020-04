Gramado – Estacionamento rotativo voltou a ser cobrado neste sábado

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado informa que neste sábado (18), o estacionamento rotativo voltou a ser cobrado normalmente nas ruas centrais do município. Cumprindo o que está previsto no decreto 90/2020, a Rek Parking, concessionária do serviço, está disponibilizando álcool em gel em todos os equipamentos. “Os monitores estão usando escudos faciais e fazem frequentemente a higienização dos parquímetros”, afirma o supervisor da empresa, Gilson Lopes. Todas as medidas são no sentido de prevenção ao coronavírus.



Tarifa

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, o não pagamento do tempo de utilização da vaga na Área Azul gera uma Tarifa de Pós-Utilização (TPU), no valor de R$ 14,20. E a não regularização desta TPU no prazo de 48 horas caracteriza o cometimento de infração de trânsito de natureza grave, com previsão de multa no valor de R$ 195,23, mais cinco pontos na CNH.

A regularização pode ser feita com os próprios monitores.