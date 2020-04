Gramado – Estrada Linha Ávila está com 80% das obras concluídas

Continua depois da publicidade

Os 2,7 km de obras na Estrada Linha Ávila seguem sendo realizadas. Conforme levantamento realizado pela Secretaria de Governança e Desenvolvimento Integrado, pasta responsável pelo projeto e fiscalização, aproximadamente 80% já estão concluídas. O prazo máximo de entrega é no mês de junho, obedecendo aos 120 dias previstos em contrato para conclusão das obras. De acordo com a Secretaria, o tempo seco vem favorecendo no andamento e evolução das atividades.

A pavimentação já foi 100% entregue. Atualmente as obras estão em fase de drenagem, com cerca de 30% de conclusão. Após, entra na última etapa, a de sinalização.

O investimento total é de R$ 2,3 milhões. A obra vem sendo realizada com recursos próprios.



Foto: Carlos Borges