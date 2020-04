Gramado – Residência interditada por descumprir decreto que proíbe aluguel por temporada

Continua depois da publicidade

Para fazer cumprir o decreto municipal 90/2020 que proíbe a abertura de hotéis, pousadas e inclusive aluguel por temporada, a fiscalização da Prefeitura de Gramado interditou uma residência no final da tarde da sexta-feira (17). No imóvel estava uma família da região do Vale do Taquari que foi orientada pela fiscalização da Prefeitura de Gramado a retornar à cidade de origem.

A interdição do imóvel foi tranquila e a ação não impede o acesso dos proprietários ao imóvel, apenas a sua locação. A fiscalização ocorreu após denúncia.



Foto: Divulgação