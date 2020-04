Nova Petrópolis – Ninho das Águias permanece fechado até 30 de abril

Continua depois da publicidade

Banheiros Públicos da Praça das Flores e do terminal rodoviário estão abertos em horário especial até o fim do mês

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis informa que os atrativos turísticos estão fechados para visitação até 30 de abril, conforme Decreto 066/2020. A determinação tem por objetivo evitar a aglomeração de pessoas e incentivar a comunidade a permanecer em casa durante a pandemia do novo coronavírus.

O espaço público do Ninho das Águias está fechado, inclusive para praticantes de voo livre. O Labirinto Verde está com a entrada bloqueada. O Parque Aldeia dos Imigrantes, Esculturas Parque Pedras do Silêncio, Torre de Informações e o Moinho Rasche também estão sem atendimento ao público.

Os banheiros da Praça dos Brinquedos estão fechados e a orientação é de que a comunidade não utilize os brinquedos. Os sanitários públicos da Praça das Flores e do terminal rodoviário estão abertos em horário diferenciado, das 9h às 12h e das 13h às 17h. A comunidade deve evitar aglomerações no espaço, fazer uso de máscara, lavar bem as mãos com sabonete e utilizar álcool em gel.

Foto: Adriana Monteiro Arrial | Turismo PMNP