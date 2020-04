Nova Petrópolis – Três mulheres são abordadas em atitude suspeita

Continua depois da publicidade

Moradoras de Canoas e Alvorada, todas têm antecedentes criminais. Uma cumpre prisão domiciliar, outra está em regime semi-aberto

Na tarde de segunda-feira (20), a Brigada Militar de Nova Petrópolis abordou três mulheres em atitudes suspeitas no município. Todas possuem antecedentes por furtos no comércio em várias cidades. Uma delas cumpre prisão domiciliar em Alvorada e não poderia estar fora da área dela.

Por volta das 13 horas, os Policiais Militares em patrulhamento na área central, suspeitaram de um veículo Vectra, placas de Viamão, chegando ao município. A abordagem ocorreu na Rua Presidente Lucena. No carro estava três mulheres, todas com vasta ficha criminal de furtos em comércios de várias cidades.

Questionadas não responderam o que faziam ou pretendiam fazer na cidade. Em revista ao veículo, chamou a atenção da guarnição que elas traziam várias bolsas e sacolas plásticas, todas grandes e vazias, ainda pequenas tesouras.

Em consulta ao sistema foi constatada que uma delas de 49 anos, com antecedentes por estelionato, receptações, furtos, roubos, trafico de drogas, moradora de Alvorada, cumpre pena de prisão domiciliar.

As outras duas são moradoras de Canoas: uma de 44 anos, com antecedentes por estelionatos, posses de entorpecentes e furtos, e a outra de 38 anos, com antecedentes por furtos, que cumpre pena no regime semiaberto.

O veículo estava com o licenciamento vencido além de possuir e restrição judicial, sendo recolhido. Ainda a condutora não possui carteira de habilitação (CNH).

A mulher que cumpre pena no regime domiciliar foi conduzida a delegacia para registro.

Foto: Reprodução/1º BPAT