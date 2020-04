São Francisco de Paula começa distribuição gratuita de máscaras para toda população

Continua depois da publicidade

Ação deve entregar cerca de 20 mil máscaras

A Secretaria de Saúde de São Francisco de Paula começou na manhã deste sábado (18) a entrega gratuita de máscaras de tecido reutilizáveis para toda a população. A entrega acontece de casa em casa. Cada morador recebe uma máscara e um folheto informativo sobre utilização, higienização e cuidado, além de todas as recomendações de higiene básicas para combater o contágio do coronavírus.

A estimativa é que já no dia de hoje, cerca de 4500 máscaras sejam entregues. Os bairros Gaúcha, Santa Isabel, Vila Jardim e Cipó já receberam neste sábado. A ação deve seguir para outros bairros ainda nesta semana. Cerca de 20 mil máscaras devem ser entregues para a população até o final da campanha.

Com a recomendação do uso de máscaras até para pessoas não suspeitas de coronavírus, começamos a pensar de que forma faríamos com que a nossa população seguisse a recomendação, destaca o Secretario de Saúde Itamar de Leon. “Foi assim que surgiu a ideia de distribuir as máscaras de tecido, que já estão bem famosas pelo Brasil, de forma totalmente gratuita para toda a população. Com as devidas recomendações e o uso correto, esperamos que a ação melhore ainda mais nossos números. Atualmente não temos nenhum caso confirmado de coronavírus na cidade”, destaca.

As cerca de 20 mil máscaras estão sendo confeccionadas em São Francisco de Paula, em uma fábrica de calçados da cidade, um dos setores que mais sofre com a crise atual. A máscaras estão sendo disponibilizadas para o Município por um preço quatro vezes menor que o que praticado por outros fornecedores.

Foto: Divulgação