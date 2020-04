São Francisco de Paula – Esculturas recebem máscaras em ação de artista plástico

Continua depois da publicidade

O ato simbólico visa sensibilizar turistas e moradores quanto à importância das medidas de segurança contra o coronavírus

Na tarde deste domingo (19), São Francisco de Paula se deparou com uma mudança sutil em seus principais pontos turísticos. Em uma ação coordenada entre o artista plástico Edimilson Duarte e Prefeitura Municipal, quatro esculturas espalhadas pela cidade ganharam máscaras de proteção contra o coronavírus, de maneira simbólica. A principal delas, com seis metros de altura, é a imagem de São Francisco de Paula, padroeiro que dá nome à cidade e que fica instalado em frente à Igreja Matriz.

O artista plástico Edmilson Duarte destaca que a ideia surgiu ao juntar a arte, já no seu cotidiano, à luta que enfrentamos contra a pandemia. “Com um fluxo de turistas intenso, pensei em usar nossos pontos turísticos como sinais de alerta para aqueles que diariamente fotografam e visitam os monumentos”. Ele conta que apresentou a ação ao Padre e ao Prefeito que prontamente se juntaram à iniciativa.

As máscaras foram doadas pela Associação do Bairro São Miguel, e a empresa InstalSerra auxiliou com caminhão e escadas para a ação no Santo, com seus seis metros de altura. Além do Santo, as esculturas em homenagem ao Negrinho do Pastoreio, aos Tropeiros e Carreteiros também participaram da ação.





Atualmente, a Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula está distribuindo cerca de 20 mil máscaras para toda a população. Mais de 5 mil já foram distribuídas em seis bairros da cidade.

Fotos: Josiele Silva/Prefeitura São Francisco de Paula