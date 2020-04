Canela – Fim de semana marca ações da Secretaria de Obras em prol da saúde pública

Continua depois da publicidade

O fim de semana foi marcado por ações promovidas pela Secretaria Municipal de Obras de Canela, em prol dos trabalhos na área de saúde. A primeira foi a construção de uma hora nos fundos do Hospital de Caridade. Servidores plantaram gêneros como cenoura, beterraba, alface-americana, tomate, cebola de cabeça, brócolis; manjericão, sálvia, salsa, entre outros, a partir do projeto idealizado pela nutricionista Tuane Rath Pereira.

Os alimentos serão utilizados pela cozinha do hospital. “É uma forma de colaborar na redução dos gastos, e também pelo fato de disponibilizar aos pacientes internados alimentos mais saudáveis, como que cultivados na própria horta de casa”, compara o secretário municipal de Saúde e interventor do HCC, Vilmar Santos.

Vilmar, aliás, salienta o apoio da equipe da Secretaria de Obras, que tem sido fundamental para agilizar questões de estrutura. Além da horta, os servidores já construíram escada com cobertura no HCC, instalaram portas e promoveram outras adequações pontuais.

A Secretaria de Obras promoveu ações de higienização e desinfecção em vários pontos da cidade, no sábado e no domingo. Porém, as atividades se estenderam até esta segunda-feira (2) e devem ser repetidas nas próximas semanas.

HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO

A equipe de Obras atuou em frente a locais como o Hospital de Caridade, unidades de saúde, Catedral de Pedra, sede da secretaria da Saúde, farmácias e mercados. Todos receberam aplicações de quaternário de amônia, altamente tóxico contra bactérias, fungos e vírus.

Conforme o veterinário Rafael Mendes, o entorno de paradas de ônibus também esteve no rol de locais-alvos, incluindo agências bancárias, farmácias e pontos de grande concentração do comércio.

“Nós estamos concentrados em atender essas demandas da saúde porque são questões urgentes pelo trabalho contra o coronavírus. No caso do hospital, fizemos a horta porque entendemos a importância de enxugar tudo quanto for possível de gastos”, avalia o secretário de Obras Luiz Cláudio da Silva.

Fotos: Márcio Cavalli e Rafael Mendes