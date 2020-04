Gramado – Polícia Civil prende traficante em flagrante e apreende droga sintética

Continua depois da publicidade

No final da tarde de segunda-feira (21), a Polícia Civil de Gramado, prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça de Gramado para a casa do suspeito, localizada no Bairro Bavária, zona nobre da cidade.

Em poder do investigado foram apreendidos uma porção de maconha e 45 pontos de LSD, droga sintética de alto poder entorpecente. Também foram apreendidos valores em reais e dólares, dois veículos, smartphones e até uma máquina de cartão de crédito/débito, que, segundo as investigações, era usada para facilitar o pagamento por parte dos usuários com uso de cartão.

Conforme as investigações, o suspeito atuava na modalidade de tele-entrega para facção criminosa com forte atuação no tráfico de drogas na cidade. Após os trâmites legais, o investigado foi recolhido ao sistema prisional.

Foto: Reprodução/Polícia Civil