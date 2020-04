Projeto da Educação cria quadro Relatos de uma Quarentena

Continua depois da publicidade

O site da Secretaria Municipal da Educação criou o quadro “Relatos de uma Quarentena”. Neste espaço, poderão ser enviados não apenas textos, mas imagens e vídeos com histórias pessoais sobre o isolamento e como é a nova rotina em casa. Quem desejar pode encaminhar poemas, fotos, vídeos ou outras formas de expressão sobre esse momento de distanciamento social para o e-mail: [email protected]

A pasta da Educação pede atenção apenas para a propriedade intelectual de músicas, imagens e/ou marcas utilizadas de terceiros com direitos reservados de reprodução.



Conheça o projeto Fica em Casa Gramado

Um espaço coletivo, com serviço gratuito e muita solidariedade. Assim foi construído o Fica em Casa Gramado, através da Secretaria Municipal da Educação. O projeto iniciou devido à suspensão das aulas em virtude do coronavírus (Covid-19). A necessidade de isolamento fez com que os profissionais da rede de educação começassem a compartilhar links na internet, estimulando brincadeiras e atividades pedagógicas para as famílias fazerem com as crianças.

O projeto é online e é dividido em temas, cada um com sua curadoria, e com um profissional responsável. O site está dividido em:

– Cuidados (Professora Elize Souto)

– Brincadeiras (Professora Milena Mariz Beltrão)

– Educacional, subdividida em Educação Infantil (Professora Mariane Fritsch Weber) e Ensino Fundamental (Professora Lisiane Pinto e Professora Miriam Krapf Andrade)

O espaço conta também com o design e assessoria técnica de Deomiro Kelsch e Erick Glienke e o acompanhamento da servidora Fabrícia Scur. Se você tem um serviço gratuito para disponibilizar ou um link que curtiu, pode enviar para o e-mail [email protected] para compartilhar com a comunidade. Para fazer parte dessa rede solidária e ficar em casa com propostas pedagógicas, acesse: www.educacaogramado.com.br/fica-em-casa.



Texto: Fernanda Fauth