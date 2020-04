Bondinhos Aéreos de Canela esclarece situação sobre foto do Governador Eduardo Leite no parque

Continua depois da publicidade

Na tarde de hoje (22), a assessoria de imprensa do Parque Bondinhos Aéreos de Canela divulgou uma nota de esclarecimento sobre uma foto do Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitando o parque que viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Confira a nota divulgada:

“Sobre a divulgação de uma foto nas redes sociais em que aparece o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em uma das atrações do Parques da Serra Bodinhos Aéreos de Canela, a direção gostaria de fazer alguns esclarecimentos.

A foto divulgada é de uma visita do governador ao parque em janeiro de 2019, há mais de um ano, como demonstra uma postagem feita em nossa página de Instagram. O fato, portanto, é anterior ao início da pandemia do novo coronavírus no mundo e das medidas adotadas para combater sua disseminação no nosso estado. Naquela época, inclusive, o governador veio por conta própria, como qualquer outro visitante, e pagou ingresso para visitar o parque.

Infelizmente, mensagens divulgadas junto com a imagem nas redes sociais sugerem que Eduardo Leite estaria fazendo turismo no parque sem o uso de máscara, contrariando assim recomendações de órgãos de saúde, o que é mentira. Como a diretoria do Parques da Serra Bodinhos Aéreos repudia a propagação de fake news, não poderíamos deixar de nos posicionar e condenar essa atitude.

Por fim, frisamos que o Parques da Serra Bodinhos Aéreos de Canela está fechado desde o último dia 19 de março, atendendo ao decreto da Prefeitura de Canela, e que continuará seguindo as recomendações das entidades locais e autoridades competentes, aguardando uma posição para sua reabertura.”