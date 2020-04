Canela projeta mais de 400 atrações artísticas para o segundo semestre

Continua depois da publicidade

O calendário de eventos de Canela foi remanejado em função da pandemia do novo coronavírus e será repleto de atrações no segundo semestre. O planejamento estratégico da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela prevê a criação e o fortalecimento de eventos consagrados. De 28 de agosto até 31 de janeiro de 2021, estão programadas mais de 400 atrações artísticas em Canela. “Em primeiro lugar, a Prefeitura de Canela está pensando na saúde da população. Dentro do nosso plano de retomada pós-coronavírus, remanejamos todo o calendário de eventos para o segundo semestre. Estamos pensando no futuro e trabalhando para fortalecer a economia depois da pandemia”, afirma o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches.

O secretário observa que todas as atrações serão inteiramente gratuitas para o público. “Canela será, como sempre, um palco a céu aberto. Os eventos são gratuitos justamente para fortalecer a economia local. Queremos que o visitante invista seus recursos nos nossos inúmeros parques e desfrute da excelente gastronomia canelense”, afirma Sanches.

NOVIDADES

Conforme a diretora de Projetos e Eventos da Secretaria de Turismo, Camila Pavanatti, a otimização do calendário de eventos contempla a criação da Primavera em Canela. “Será o guarda-chuva dos nossos eventos. Teremos diversas atrações dentro da Primavera em Canela, conforme previsto em nosso plano estratégico”, afirma.

Entre as atrações, Camila cita o FestCan e a Caravana Cultural, que estão previstos para setembro. “O festival será resgatado e vai premiar os músicos locais dentro da programação de encerramento do Sabores de Canela. Já a Caravana Cultural, que será realizada em parceria com o Conselho de Cultura e os agentes culturais, vai percorrer os bairros e o Centro. Nossos artistas farão apresentações musicais, teatrais e de dança. Todas as artes serão contempladas”, diz.

O diretor do Departamento de Eventos de Canela, Carlos Eduardo Fernandes, destaca que a programação foi projetada para valorizar e contribuir economicamente com a classe artística local. “Das mais de 400 atrações, teremos 90% feitas por talentos locais”, frisa Fernandes.

NATAL MAIOR

O 33° Sonho de Natal, que começa em 10 de outubro, terá aproximadamente 280 apresentações em 114 dias de programação. “Em função do grande movimento turístico que tivemos em janeiro desse ano, optamos por estender a programação até 31 de janeiro em 2021”, afirma o diretor.

Com patrocínio do SkyGlass, o aniversário de Canela, programado para 28 de dezembro, terá show nacional com João Bosco & Vinicius. “Estamos vivendo um momento de incerteza, mas, ao mesmo tempo em que trabalhamos com ações preventivas contra o coronavírus, seguimos planejando estratégias para a retomada da nossa economia, que tem como principal fomento o turismo”, destaca o prefeito Constantino Orsolin.

Ações culturais nos bairros de Canela

PRIMAVERA EM CANELA

Festa Colonial

28 de agosto a 12 de setembro

Semana Farroupilha

13 a 20 de setembro

FestCan

25 a 27 de setembro

Caravana Cultural

1° a 30 de setembro

33° Sonho de Natal

10 de outubro a 31 de janeiro de 2021

Aniversário de Canela

28 de dezembro – Show Nacional com João Bosco & Vinícius

Réveillon em Canela

31 de dezembro – Show com trio elétrico

Além dos eventos organizados pela Secretaria de Turismo e Cultura, o calendário do segundo semestre prevê:

Sabores de Canela – ACIC

18 a 27 de setembro

Paradouro Kids – BlueShow

1° a 13 de outubro

Bonecos Canela – Fundação Cultural

15 a 18 de outubro