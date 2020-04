Em dez dias encerram as inscrições para o 48º Festival de Cinema de Gramado

Continua depois da publicidade

Os realizadores de filmes longas-metragens brasileiros e estrangeiros e de filmes curtas-metragens brasileiros têm até o dia 02 de maio para finalizar as inscrições. Na última semana a Gramadotur, autarquia municipal responsável pela realização do Festival, anunciou que as datas estão mantidas e dentro dos limites de segurança a 48ª edição do evento deve acontecer entre 14 e 22 de agosto. As fichas continuam disponíveis no site www.festivaldegramado.net e devem ser preenchidas e enviadas até as 23 horas e 59 minutos do dia 02 de maio. O regulamento também está disponível para consulta.

Podem se inscrever filmes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Entre as exigências para a inscrição na competição estão critérios como a conclusão dos filmes de longa-metragem e curta-metragem a partir de 1º de maio de 2019; duração mínima de 70 minutos para longas e máxima de 20 minutos para curtas; ineditismo regional para curtas brasileiros (sem exibição pública e comercial no Rio Grande do Sul) e ineditismo nacional para longas brasileiros e estrangeiros (sem exibição pública e comercial no Brasil).

As inscrições para as mostras competitivas de longa-metragem gaúcho (LMG) e curta-metragem gaúcho (CMG) terão as datas divulgadas posteriormente.