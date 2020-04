Gramadotur e entidades definem calendário de eventos de Gramado

Continua depois da publicidade

A Gramadotur promoveu na manhã desta quarta-feira (22) um encontro onde reuniu diversas entidades de Gramado e contou com a presença do prefeito Fedoca Bertolucci, do vice Evandro Moschen, da Presidente da Câmara de Vereadores, Rosi Ecker Schmitt e do Promotor de Justiça, Dr. Max Guazelli. O objetivo do encontro foi apresentar como a Autarquia está se preparando para a realização dos principais eventos de Gramado para este segundo semestre e início de 2021. Segundo o Presidente da Autarquia, Edson Néspolo, “trabalhamos com otimismo e responsabilidade, queremos fazer”, disse o dirigente. Um dos eventos programados para este ano, o Amor Gramado, ainda passa por estudos para sua confirmação. “O Amor Gramado não está cancelado, junto com o Conselho estamos estudando até a possibilidade em acontecer no mês de julho, incluindo os chocolateiros junto”, disse Néspolo.

Outra novidade anunciada foi sobre o Natal Luz. O evento está programado para acontecer de 22 de outubro a 30 de janeiro do próximo ano. “Pensamos em aumentar o tempo de duração do Natal Luz que será, com certeza, o grande evento para a retomada da economia e do turismo”, disse Edson Néspolo. Serão 101 dias de Natal Luz, até o final de janeiro. Néspolo adiantou que a Gramadotur analisa a possibilidade de abrir a venda de ingressos do Natal Luz para outros segmentos, como a hotelaria, parques e gastronomia.

Para a diretora de Eventos da Gramadotur, Iara Sartori, “temos que cuidar dos eventos de uma maneira diferente, vamos fazer tudo dentro de uma política real”, destacou ela. Já o Presidente do Conselho da Gramadotur, Telmo Gomes, disse que “nossa união é que vai fazer a diferença e as coisas acontecerem”, garantiu se referindo ao apoio das entidades de Gramado nesse momento de indefinições e preocupações.

Confira a proposta da Gramadotur para as datas dos eventos:

Segundo Semestre de 2020:

14 a 22 de agosto – Festival de Cinema de Gramado.

03 a 13 de setembro – Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado.

22 de outubro a 30 de janeiro – Natal Luz.

Primeiro Semestre de 2021:

Até 30 de janeiro – Natal Luz.

12 de março a 04 de abril – Páscoa em Gramado.

20 de abril a 09 de maio – Festa da Colônia.

04 a 13 de junho – Amor Gramado.

A nova proposta para os eventos de Gramado foi apresentada em encontro no Expogramado que reuniu, além da Gramadotur, a Abrasel, Sindtur, Achoco, CDL, Visão, Convention, trade, Executivo Municipal, Legislativo Municipal e Ministério Público. A reunião na Gramadotur aconteceu na manhã desta quarta-feira (22) e reuniu um número reduzido de dirigentes em espaço amplo e mantendo o distanciamento necessário, além do uso de máscaras pelos participantes.

Foto: Cleiton Thiele