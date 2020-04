Nova parceria entre o município de Gramado e o Sebrae disponibiliza consultoria online em apoio às micro e pequenas empresas ligadas ao turismo

Continua depois da publicidade

O turismo mundial, diante da pandemia de coronavírus (Covid-19), está passando por novos rumos e acontecimentos, que prometem mudar definitivamente o mercado. Diante desse cenário é preciso se preparar para as alterações que acontecerão. Por isso, a Secretaria Municipal de Turismo, através de uma inédita parceria com o Sebrae, está iniciando um movimento chamado Gramado 2030: Turismo, Tecnologia e Design. Através desse projeto serão disponibilizadas consultorias online de apoio às micro e pequenas empresas que estão relacionadas indireta ou diretamente com o turismo no município. “Sabemos que cada empresa possui a sua particularidade. Por isso, nada melhor que a atenção individual de um consultor, além de inúmeros materiais valiosos disponibilizados gratuitamente. E este é apenas o primeiro passo do nosso movimento”, relata o secretário municipal de Turismo, Rafael Carniel de Almeida.

Assim, não serão apenas hotéis, restaurantes e agências de turismo que serão contemplados com o movimento. Comércio, indústrias e serviços que dependem indiretamente do turismo também poderão participar das iniciativas em conjunto.

Para o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, a retomada econômica do setor turístico será construída por meio de diversos caminhos. “A simbiose da administração pública com a sociedade civil é, sem dúvidas, o caminho mais rápido e eficaz para a reconstrução de tão importante segmento econômico e social da nossa Gramado”, afirma.

A Secretaria de Turismo está utilizando protocolos internacionais de mitigação de riscos, buscando apoiar o trade: na obtenção de linhas de crédito com prazos e carências mais favoráveis junto às instituições financeiras para suporte à liquidez das empresas; na orientação acerca das linhas de crédito exclusivas para o setor turístico, disponibilizadas pelo Governo Federal via BNDES e MTUR; firmando parcerias estratégicas, como a realizada com o Sebrae, para fins de disponibilização de consultoria digital personalizada gratuita a qualquer micro e pequena empresa sediada em Gramado, dependente direta ou indiretamente do turismo, bem como cursos gratuitos do Sebrae, que podem ser realizados pelos dirigentes e por seus funcionários; na atenção às demandas do trade turístico durante a quarentena, atuando como agente promotor de diálogo, além de construtor do plano e de novos produtos para retomada do turismo.

Atendimento personalizado e materiais de estudo gratuitos

Para participar, nessa primeira etapa os empresários poderão acessar o site novoturismo.gramado.rs.gov.br e manifestar seu interesse pela consultoria personalizada preenchendo seus dados. O Sebrae entrará em contato para agendar a consultoria. Será concedida uma hora de atendimento gratuito por meio de vídeoconferência. São inúmeros conteúdos e palestras disponíveis para acesso e download no portal também, além de conter links para os sites oficiais onde estão os decretos e dados sobre o coronavírus em Gramado. Entre as palestras online, há com dicas de atendimento para reter e conquistas clientes usando canais digitais, além de falas sobre inovação nos modelos de negócios pós-coronavírus.

O site também está disponibilizando em parceria com o Sebrae conteúdos e cursos sobre: gerenciamento de crises financeiras; orientações e impactos trabalhistas; orientações ao crédito; planejamento para inovar; criatividade dos negócios para superar o coronavírus; marketing digital; reforçando a saúda da empresa; e como conquistar e manter clientes.

Conheça o Movimento Gramado 2030: Turismo, Tecnologia e Design

O movimento Gramado TTD 2030 foi criado pela Secretaria Municipal de Turismo com o objetivo de promover a transição da atividade turística de Gramado para a economia digital. A intenção é apoiar o empreendedorismo no setor turístico e a aquisição de novas habilidades digitais, incentivar a criação e desenvolvimento de startups, bem como fomentar a inovação do setor em Gramado, através de ações interligadas com o trade turístico, entidades, universidades e demais secretarias do município.Para mais informações, acesse: novoturismo.gramado.rs.gov.br

Texto: Fernanda Fauth

Foto: Divulgação