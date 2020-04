Teste rápido de Covid-19 tem momento certo para ser feito, alerta Secretário da Saúde de Canela

Continua depois da publicidade

Durante entrevista coletiva com a imprensa, realizada por videoconferência, na manhã desta quarta (22), o secretário Municipal de Saúde de Canela, Vilmar da Silva Santos, chamou a atenção para um aspecto técnico dos testes rápidos para detecção do novo coronavírus.

Ouça o trecho da entrevista coletiva

Segundo ele, a testagem não pode ser feita “indiscriminadamente, pois para que ele não apresente falsos negativos, o teste deve seguir critérios científicos, portanto, não adianto o cidadão, simplesmente comprar um teste ou fazer um em um laboratório”.

Um dos aspectos que devem ser observados é o do tempo que a pessoa apresenta os sintomas. “O teste deve seguir um marco zero, ou seja, só ser realizado após o sétimo dia com sintomas, que é quando o corpo já produziu anticorpos conta o vírus, item que é detectado no teste rápido, e vai determinar se a pessoa ainda apresenta o vírus ou já passou desta fase e ficou assintomático”, disse Santos.

“Importante seguir as recomendações técnicas, para que a pessoa não corra o risco de realizar o teste, ter um falso negativo e possa transmitir o vírus para outras pessoas ou pensar que já passou pelo problema, quando pode ser o contrário”, explica o secretário.

Por este motivo, para resultados confiáveis, é importante ter a certeza de qual foi o dia que iniciaram os sintomas.

Nos próximos dias, Canela deve estar recebendo testes rápidos para profissionais da saúde.

Foto: Reprodução