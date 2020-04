Canela – Produtores rurais comercializarão itens no centro da cidade

Para ajudar os produtores rurais cujas atividades econômicas estão sendo prejudicadas durante a pandemia do coronavírus, a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura disponibilizou um espaço ao lado do Centro de Feiras para que os trabalhadores do interior comercializem seus itens.

A atividade acontecerá no sábado (25), das 8h às 16h, e serão vendidos pães, queijos, morangos, geleias e verduras.

O secretário da pasta, Luiz Cláudio da Silva ressalta que os produtores estão orientados a seguir todas as normas de higiene, além do uso de máscaras e luvas.

“A campanha de comercialização de itens no centro tenta amenizar os impactos da queda das vendas que vem prejudicando o homem do interior que tambpem sobre com os efeitos da estiagem que assola não só Canela, mas centenas de municípios gaúchos”, finalizou Luiz Cláudio.

O prefeito Constantino Orsolin destaca que a atividade é uma forma de auxiliar os produtores e oportunizar a comunidade a aquisição de produtos fresquinhos direto do nosso interior.