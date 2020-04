Doações para a campanha Big Bem seguem até o dia 30

Continua depois da publicidade

Quem doar ganhará ingressos para atrações na Big Land, Alpen Park e Mundo a Vapor.

Enquanto os parques de Canela aguardam a liberação para voltarem a operar com segurança, o movimento entre eles é de solidariedade. Na última semana, Big Land – Parque Temático, Alpen Park e Mundo a Vapor se uniram para lançar a campanha Big Bem em prol do Centro Social Padre Franco, entidade que atende cerca de 200 crianças e adolescentes no contraturno escolar e que agora, mesmo de portas fechadas, continua auxiliando famílias que precisam.

A campanha que segue até o dia 30 de abril já arrecadou R$ 3.500. O valor doado será destinado à compra de cestas básicas para as famílias atendidas pela entidade e membros da comunidade que precisam de ajuda neste momento. A cada R$ 50, quem doar ganha ingressos para os parques organizadores e concorre a brindes oferecidos pelas empresas parceiras da campanha. As doações podem ser feitas pelo link bit.ly/doebigbem.

Os ingressos poderão ser utilizados em até um ano após a reabertura dos parques e o regulamento está disponível no link da campanha.

Lives com bandas locais

Como parte da campanha de incentivo, a banda Big Hits realizou um show transmitido por uma live no último dia 22. Dia 30 de abril, às 20h, será a vez do grupo O Som do Vento, que mescla tango argentino, música brasileira e jazz norte americano. A apresentação será transmitida direto do Big Land simultaneamente nos perfis do Facebook da Rádio Clube FM 88.5, apoiadora da campanha, Big Land, Alpen Park e Mundo a Vapor. Neste dia, ocorrerá, durante a live, sorteio de brindes dos parceiros da campanha para quem realizou as doações.

Apoio

A campanha solidária ‘Big Bem’ é uma realização da Big Land – Parque Temático, Alpen Park e Mundo a Vapor, com o apoio da Rádio Clube FM 88.5, Agência Penso, Pauta Conexão & Conteúdo, Estação Campos de Canella e diversas empresas da região.

