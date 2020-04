Canela – Brigada Militar prende responsável por furto a padaria

Continua depois da publicidade

Na madrugada de terça-feira (28), por volta da 01 hora, a Brigada Militar de Canela foi acionada, via 190, na Rua Sete de Setembro, na área central, para atender ocorrência de furto arrombamento em uma padaria.

Conforme comunicante informou, havia barulhos dentro do estabelecimento.

A guarnição deslocou e visualizou uma janela com as grades de ferro danificadas, entortadas, e a janela aberta. Também encontrado um formão, ferramenta provavelmente utilizada no arrombamento.

Os Policiais Militares realizaram buscas dentro do local onde foi encontrado o autor de 19 anos dentro do estabelecimento. Ele possui vasta ficha criminal por furtos e roubos, sendo encaminhado ao presídio de Canela.