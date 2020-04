Em nota, MDB sugere que PDT entregue os cargos na Prefeitura de Canela

Continua depois da publicidade

Após a publicação, durante pronunciamento do vereador Luciano Melo, na sessão da Câmara de Vereadores de Canela, na última segunda (27), de áudios trocados em um grupo de Whatsapp da executiva do PDT de Canela, nos quais foram sugeridas formas de impedir um webnário do qual iriam participar o prefeito Constantino Orsolin e o vereador Luciano, além de empresários e outras figuras públicas, o MDB de Canela emitiu nota oficial, sugerindo, inclusive, a entrega dos cargos ocupados por pedetistas na Prefeitura de Canela.

Confira a nota na íntegra:

O MDB de Canela, com a transparência que o caracteriza, e em razão dos fatos trazidos a público pelo Vereador Luciano Melo (MDB), na sessão da Câmara de Vereadores ocorrida na data de 27/04/2020, vêm externar sua profunda decepção com a postura adotada por alguns dos integrantes do PDT Canelense. Primeiramente, enquanto governo, fomos surpreendidos pela forma mesquinha e sorrateira que tramavam uma verdadeira, e baixa, conspiração contra a atual administração municipal, e especificamente contra o vereador Luciano Melo e o Senhor Prefeito Municipal Constantino Orsolin (MDB), por conta da participação destes em um seminário digital que teve como único e exclusivo objetivo esclarecer dúvidas e oferecer alternativas aos empresários canelenses para superar este momento de crise devido a pandemia do Novo Coronavírus.

Desta forma, não poderíamos nunca concordar, como de fato não concordamos, que tão digno e relevante ato de governo, que buscou trazer aos empresários canelenses uma perspectiva de futuro especialmente voltada a manutenção de empregos, num momento pós-pandemia se torne um ato irresponsável, politiqueiro e eleitoral, com vistas a prejudicar pessoas que têm se doado e trabalhado em benefício desta comunidade, por parte de um dos parceiros da administração municipal – o PDT, que foi convidado a ingressar pela porta da frente nesta administração municipal e neste governo, e assim tem ocupado lugar de destaque, administração esta que vem a olhos claros transformando e melhorando a vida das pessoas da nossa cidade, no mínimo, o que se espera agora é que tenham a digna atitude de reconhecer o erro e assacadilha conspiratória, a verdadeira quebra da confiança, entregando seus cargos e externando pedido de desculpas públicas ao Prefeito e à comunidade, os quais foram traídos por aqueles autores de tão leviano ato, e que agora merecem explicações do conteúdo dos áudios vazados e não da caça às bruxas que se promove pelo vazamento das conversas como verdadeira cortina de fumaça lançada como se estivéssemos assistindo a um espetáculo circense.

Comunidade Canelense, O MDB de Canela confiou no PDT de Canela para assumir os nortes da Educação do Esporte e do Lazer da cidade. Assim também como o fez quando liderou a coligação com o PSDB, o PPS e o PTB quando legitimamente, venceram as eleições municipais de 2016. As coligações e as parcerias político-partidárias fazem parte da democracia do próprio estado democrático. Aliás, o próprio Presidente do PDT de Canela em nota oficial divulgada ontem, reconhece isso, pois o Sr. Gino Bazzan, avalista da então parceria PMDB-PDT deixou bem claro que PMDB já é passado, que o nosso projeto já não interessa mais, em que peses termos ainda sete meses de administração pela frente, pois afirma já estar acertando uma nova composição com partido outro, o PSDB, do ninguém menos atual vice-prefeito municipal.

As decepções fazem parte da história. As traições e conspirações são inerentes ao ser humano e permeiam o poder desde os primórdios da humanidade. Mas o MDB e os demais partidos da base seguem na luta pela mudança dos destinos desta cidade, tal qual como proposto em 2016 e, sinceramente, esperamos que na atual conjectura que não esteja o PSDB fazendo parte deste plano conspiratório, pois não menos estranho que pessoas troquem de bandeira mas continuem com mesmos e baixos gestos e modo de agir, quixotescamente buscando o poder a qualquer custo, não importando o preço, inclusive valendo-se da velha, e já esgotada, política de nada acrescer senão o de denegrir potenciais adversários. Os resultados conquistados pela administração atual, e pelos fiéis partidos da base, são consistentes. A comunidade não se deixa enganar.

O que o MDB espera, neste momento, onde uma nova eleição se avizinha, é que os princípios morais, da ética e dos bons costumes prevaleçam, assim como o tão buscado movimento de pacificação da cidade, defendido aos quatro cantos pelo Prefeito Constantino Orsolin, sendo que, aqueles incendiários de plantão, e que não estão a enxergar na administração municipal um campo fértil para os movimentos de crescimento da cidade e de pacificação, que simplesmente deixem a cidade e o governo seguir seu rumo, busquem seu espaço de forma digna e no pleito eleitoral próprio, defendendo seus ideais, projetos e propostas oposicionistas.

Por fim cumpre destacar que o MDB apoia a atitude de coragem do Vereador Luciano Melo, eis que amparada na verdade dos fatos e no esclarecimento que a população merece quanto aos bastidores do poder. A manifestação oficial do PDT, ao contrário, que veio no sentido de repudiar a atitude que se espera de um Vereador comprometido com a comunidade e reveladora do vereador MDBista busca desviar o foco daquilo que estava, e está sendo arquitetado contra o governo de Constantino Orsolin, o que não concordamos e tampouco podemos permitir. O Vereador Luciano Melo – MDB, apenas expos o conteúdo sério de uma conversa contrária aos interesses da administração e da comunidade, nominou os idealizadores do verdadeiro golpe, escrachou quem debochou dos governistas, daquele que escreveu, alardeou e se posicionou sobre a melhor forma e momento de apunhalar, de “dar o golpe” no governo o qual ainda servem. O Vereador Luciano Melo, de forma categoria, e com maestria, desnudou o incipiente Presidente “PDTista” Gino Bazzan; demonstrou ser insurgente e pouco escrupuloso o Secretário Municipal Gilberto “Tolão” Tegner e demonstrou que o recém-chegado às hostes “PDTistas” Jerônimo Terra continua com a mesma e sorrateira forma de agir, sendo, entretanto, que contra fatos “e palavras”, nobres guerreiros, não há argumentos.

Estivéssemos agora debatendo o conteúdo das conversas vindas a público, e seu pesado enfoque contra a administração municipal, estaria o MDB numa posição de conforto, pois o debate seria relevante e voltado aos anseios da comunidade. Entretanto, tentar “demonizar” o Vereador Luciano por ter somente retratado a verdade beira ao ridículo. O mínimo, mais honroso e honesto que esperávamos, enquanto Executiva Municipal do MDB, diante da insatisfação declarada, seria o diálogo, especialmente em nome da pacificação. Todavia, o que se observa é que alguns dos integrantes do PDT não mantiveram transparentes suas reais intenções de fazerem uso do governo apenas para projeção pessoal e assim catapultar um candidato para as próximas eleições. Enfim, o PDT, por seus atos, suas ações, convicções e palavras, provocaram a quebra da confiança, que por ora, torna insustentável a convivência harmoniosa e indispensável para permanência na base de governo.

Executiva Municipal do MDB

Canela