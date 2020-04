FESTURIS busca diálogo com outros eventos do turismo e preza pela manutenção da equipe

FESTURIS busca diálogo com outros eventos do turismo e preza pela manutenção...

Continua depois da publicidade

Os organizadores da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), que está mantida para novembro, têm utilizado as semanas de isolamento para conversar com os demais eventos do setor. A intenção é buscar uma solução conjunta para a recuperação do mercado turístico e de eventos, os mais afetados pela pandemia de Covid-19. O Festuris entende que a união do trade será essencial para reduzir o impacto da crise e aposta que os eventos serão a mola propulsora da economia.

“Sempre tivemos o poder de congregar diferentes partes em nome do desenvolvimento do turismo. Agora, neste momento de incertezas e preocupação, não seria diferente. Queremos compreender o cenário nos mais diversos segmentos, auxiliar na retomada e trabalhar em conjunto para o fortalecimento do mercado. No final, mesmo com grandes perdas e o cenário incerto, todos nós ganharemos”, projeta o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

O diálogo também está prevalecendo para a manutenção do time de trabalho. Enquanto diversos segmentos do turismo registram demissões em massa, a Rossi & Zorzanello – empresa realizadora do Festuris – manteve seu quadro. A empresa sempre se destacou pelo comprometimento com os valores humanos, tão essenciais para a reconstrução no pós-pandemia.

“Contamos com a empatia de nossos colaboradores e conseguimos manter nossa equipe. Temos certeza que, quando tudo isso passar, o lado humano será ainda mais importante. Entendemos que não adianta a tecnologia se não existem pessoas atrás dela. Na área de eventos isso é fundamental”, destaca a CEO do Festuris, Marta Rossi.

A Rossi & Zorzanello também acredita muito na sensibilidade e suporte do Governo Federal para o enfrentamento da crise. O Ministério do Turismo anunciou na semana passada que uma nova medida provisória garantirá, de forma inédita, pelo menos R$ 5 bilhões ao setor.

Reformulação atenta às necessidades do mercado

O Festuris anunciará nos próximos dias detalhes sobre a reformulação da feira, que inclui novos formatos de participação e um olhar atento às necessidades do mercado. Segundo os organizadores, a criatividade e o diálogo são palavras-chave para este novo momento, onde todos precisarão se unir para a retomada do setor.

Além da reformulação da feira de negócios, o FESTURIS está implantando novos canais de conteúdo para entregar ainda mais aos seus expositores e participantes. A feira sempre entendeu a importância de valorizar seus parceiros o ano inteiro e agora pretende ampliar os ativos oferecidos às marcas. Além disso, o evento busca fortalecer sua presença digital no mercado turístico.

Entre os projetos que deverão ganhar força a partir de maio estão: a reformulação da Revista Festuris, produto de comunicação com mais de 10 anos que se consolida como um dos principais do Sul do Brasil; além da implantação do Festuris Live, transmissões ao vivo entre os diretores do evento e autoridades do turismo; do Festuris E-Learning, em parceria com a GVA, que visa a qualificação dos profissionais do trade com base na segmentação da feira; e a criação de um canal de podcasts sobre turismo.

Fotos: Rafael Cavalli.