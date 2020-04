Nova Petrópolis decreta situação de emergência em função da estiagem

Continua depois da publicidade

Município trabalha na homologação da situação de emergência junto ao Estado e União

O prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn, assinou o Decreto nº 086/2020, que declara Situação de Emergência nas áreas do Município de Nova Petrópolis, em função da estiagem que assola o Estado do Rio Grande do Sul. O documento foi publicado na última sexta-feira, 24 de abril, e tem validade de 180 dias.

A publicação do Decreto Municipal considerou a redução das precipitações pluviométricas, a ausência de chuvas previstas para a temporada, que causaram o comprometimento das reservas hidrológicas locais, e consequente dano humano no tocante ao abastecimento de água potável; em consequência da estiagem, resultaram os danos humanos e materiais e os prejuízos econômicos e sociais; bem como, o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, relatando a ocorrência da estiagem, e colocando-se favorável à declaração de situação de emergência decretada pelo Município.

“A estiagem causa prejuízos substanciais, especialmente, ao meio rural do Município, conforme declarações do escritório local da EMATER, do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Nova Petrópolis e Picada Café, do Conselho Municipal de Política Agrícola de Nova Petrópolis e da CORSAN local que, devido à escassez de chuva, tem dificuldades de atender os moradores do interior que buscam adquirir água do sistema”, elencou o secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Lucas da Costa de Lima.

De acordo com o secretário, o Município busca a homologação da situação de emergência junto ao Estado e União. “Esta homologação credencia Nova Petrópolis e facilita aos agricultores a receber o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), que protege o crédito do produtor rural em caso de fenômenos naturais, pragas e doenças. Além disso, a homologação da situação de emergência, credencia o Município a receber recursos do Estado e da União para atuar no enfrentamento à seca”, pontuou Lima.

O gestor da unidade local da CORSAN, Sadi Zimmermann, salienta que o abastecimento na zona urbana de Nova Petrópolis está sendo realizado com caminhões pipa, que buscam água nos poços localizados em São José do Caí e trazem até a estação de tratamento. “Pedimos à comunidade de Nova Petrópolis que utilize a água de forma racional, estamos enfrentando significativa escassez de chuva, e os níveis da barragem que abastece o Município estão muito abaixo do normal. Precisamos economizar”, alertou Zimmermann.

Situação de emergência também foi declarada em fevereiro

A falta de chuvas castiga o Estado do Rio Grande do Sul em 2020. No dia 11 de fevereiro, o prefeito de Nova Petrópolis, Regis Luiz Hahn, assinou o Decreto nº 031/2020, que declarou situação de anormalidade, caracterizada como situação de emergência decorrente da estiagem e da seca que assolavam o Município de Nova Petrópolis, à época.

No dia 21 de fevereiro de 2020, porém, a Administração Municipal de Nova Petrópolis revogou o Decreto nº 031/2020, que declarava situação de emergência por conta da seca causada pela estiagem.

À época, o prefeito Regis Luiz Hahn assinou o Decreto nº 037/2020, revogando o estado de emergência no Município, pois, chuvas atingiram o Município e auxiliaram no reabastecimento, ainda que parcial, de água das principais barragens; a CORSAN informou sobre o êxito na obtenção de água de diversos poços perfurados, suficientes para bem atender expressiva parcela da demanda regular do Município; houve sucesso das diversas ações empreendidas pela CORSAN, também com o auxílio do Município e com a participação dos mais diversos segmentos da comunidade local, para aliviar os efeitos e riscos da estiagem e, à época, houve a confirmação de que não persistia, por ora, o risco de falta ou mesmo racionamento de água no Município.

Porém, o cenário de escassez de chuvas e agravamento da seca em todo o Estado do Rio Grande do Sul avançou e, dia 24 de abril, Nova Petrópolis voltou a declarar situação de emergência nas áreas do Município, em função da estiagem que assola o Estado.

Fotos: Lucas da Costa de Lima