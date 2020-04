Canela – Escola Dante Bertoluci recebe reformas

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela vem atuando em diversas frentes de trabalho neste período de cancelamento das aulas devido a pandemia do coronavírus.

Uma das ações são as reformas das escolas que já estavam no cronograma de atividades da secretaria como as reformas do telhado e quadra poliesportiva descoberta da Escola Municipal Dante Bertoluci, no São Luiz.

Sem manutenção há vários anos, o telhado da instituição terá 100% das telhas trocadas, revisado e substituído a parte de madeiramento estragado. O Secretário da pasta, Gilberto Tegner, o Tolão explica que o orçamento inicial de mão de obra para o serviço no telhado era de R$ 56.000,00, mas como foi utilizado também mão de obra da Prefeitura, o custo ficará em aproximadamente R$ 17.000,00, gerando uma economia de R$ 39.000,00, pois devido a pandemia e o fechamento das escolas, a equipe da manutenção da educação pode se dedicar a esta obra, baixando os custos.

Outra benfeitoria foi a reforma da quadra poliesportiva descoberta que recebeu novo cercamento e um piso especial que tem chamado a atenção de quem passa na frente da escola.

“Apesar de estarmos com as obras em fase de finalização, a instituição não está aberta para a comunidade escolar por conta da pandemia do convid-19 e pedimos que a comunidade nos avise se houver alguma utilização não autorizada, pois logo adiante, a quadra poderá ser usada também pela comunidade. alerta Tolão.

A direção da escola conta com o apoio de todos os moradores do bairro São Luiz e Bom Jesus para que juntos possam monitorar as melhorias e denunciar as forças de segurança algum ato de vandalismo que possa a vir a ocorrer.

A quadra poliesportiva também será utilizada pela Escola Municipal de Educação Infantil Alice Wortmann.

O prefeito Constantino Orsolin fala que objetivo das reformas é promover melhores condições para o estudo, garantindo mais conforto e comodidade aos alunos e profissionais da educação.

“A manutenção deve ser permanente, mas estamos aproveitando este período que as escolas estão fechadas por conta da pandemia para realizar os serviços já programados e que exigem mais tempo. As intervenções são importantes para oferecermos um ambiente agradável e condições estruturais para os nossos alunos”, ressaltou o chefe do executivo.

Fotos: Rita Souza