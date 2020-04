Google libera acesso gratuito a plataforma paga de videoconferência

Continua depois da publicidade

O Google, liberou de graça nesta quarta-feira (29) o Google Meet, sua ferramenta paga para chamadas de vídeo e voz. Como a liberação deve ser gradual, não se assuste se você não conseguir acessar a ferramenta imediatamente. Mesmo restrita a pagantes, ganhou 3 milhões de novos usuários por dia nesta pandemia.

Até agora, o Meet era um dos produtos que vinha dentro do G Suite, o pacote de produtividade do Google. Os preços variam de R$ 24,3 (plano Basic) a R$ 112 (plano Enterprise). Entre as vantagens para assinantes estão o acesso a conta comerciai do Gmail e maior capacidade de armazenamento. Os não-assinantes do G Suite até podiam participar de reuniões feitas pelo Meet, mas não iniciar uma. Com a mudança, qualquer usuário poderá iniciar videoconferências pelo Meet, ainda que não possuam conta no Google. Os encontros poderão reunir até 100 pessoas.

O Meet possui ainda outras funções, como ajuste automático da luz em videoconferências e o cancelamento de ruídos para evitar que vaze o som de portas batendo ou de cachorros latindo. Essas ferramentas foram adicionadas na semana passada, como um preparativo para abrir a plataforma para uma plateia mais ampla. Com essas novidades, foi adicionada também a possibilidade de ver os vídeos dos participantes em uma grade com até 16 telas.

O Meet poderá ser usado gratuitamente até 30 de setembro. Segundo Hashim, o prazo foi fixado nesta data porque é quando a quarentena deve acabar em alguns países. Isso pode mudar conforme governos ampliarem o isolamento social.