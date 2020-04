Gramado – Prefeitura vai solicitar à Corsan reforço de caminhões-pipa para atender interior

Continua depois da publicidade

Para enfrentar este período de estiagem, a Prefeitura de Gramado está solicitando à Corsan o reforço de caminhões-pipa para o abastecimento de água na zona rural do município. O prefeito Fedoca Bertolucci vai entregar a solicitação ao presidente da Corsan. “É mais um pedido que estamos fazendo à Corsan para atender a nossa população”, afirmou o prefeito, lembrando de solicitações anteriores já feitas à empresa, como um novo reservatório com capacidade de 3 milhões de litros na Rua Bela Vista (acesso ao Parque Aldeia do Papai Noel) e maior pressão e volume de água na rede adutora entre Canela e Gramado.

Atualmente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos executa este abastecimento no interior com dois caminhões-pipa, um com capacidade de 7 mil litros e outro de 11 mil. Neste mês de abril foram atendidas 129 famílias (aproximadamente 600 pessoas) em 19 localidades do interior, somando mais de 1 milhão e 200 mil litros. Em janeiro foram 70 famílias e 600 mil litros fornecidos.

A secretária de Obras e Serviços Urbanos, Simone Cazu, ressalta que o fornecimento com caminhões-pipa ocorre somente nos locais onde não existe rede de abastecimento de água potável pela Corsan, empresa concessionária deste serviço público no município. “Devido à estiagem que vem ocorrendo em nosso Estado e consequentemente secando alguns poços no interior do município, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vem sendo procurada diariamente para fornecimento de água”, afirma Simone. E os dois veículos do município não tem conseguido suprir a demanda.

As famílias do interior que necessitarem de fornecimento de água, devem se dirigir até a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para realizar um cadastro e, assim, serem incluídas na programação de atendimento. O telefone de contato é 3286-2549, das 7 às 13 horas. Entre as exigências para o abastecimento está ter caixa d´água de fácil acesso.

ACOMPANHAMENTO

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem acompanhado o fornecimento de água pela Corsan para garantir o abastecimento no município, nas zonas urbana e rural. No fim de semana passado, por exemplo, a secretária Cristiane Bandeira solicitou à gerência da unidade local providências para problema de desabastecimento em duas ruas do bairro Moura.

POÇOS ARTESIANOS

Foram perfurados dois poços artesianos para reforçar o abastecimento de água no interior. Na Linha Furna, no dia 20 foi concluída a perfuração de poço que deve beneficiar 22 famílias. Está conseguindo captar de oito a 10 mil litros por hora. Já na Linha Nova, a perfuração que foi feita não obteve vazão de água. A partir da próxima terça-feira, dia 4, nova tentativa deve ser feita pela equipe e maquinário do Departamento de Infraestrutura Rural, Irrigação e Usos Múltiplos da Água (Dinfra), vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, que firmou convênio com as secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente para a execução deste serviço. O secretário interino da Agricultura, Ivan Sidegun, explica que estes poços devem agilizar o abastecimento de água, principalmente neste momento de estiagem.

