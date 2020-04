Continua depois da publicidade

Segundo boletim do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, divulgado ontem (28), o Estado tem 60,69% de casos recuperados de Covid-19, ou seja, 784 pacientes, do total de 1286 casos confirmados.

Os casos ativos, em recuperação correspondem a 35,54% e o de mortos a 3,50% dos casos positivos.

Foto: Divulgação