Cavalgada da Solidariedade vai recolher donativos nesta sexta-feira

Com o objetivo de contribuir neste momento de dificuldade, no período da pandemia do Coronavírus, numa iniciativa do CTG Querência de Canela, acontece na tarde desta sexta (1º), a 1ª Cavalgada da Solidariedade.

O organizador do evento, Jéferson Lodéa, disse à Folha, durante transmissão ao vivo no Facebook, que o objetivo é revitalizar uma ação dos tradicionalistas, como a antiga carreta do agasalho, que tanto ajudou as famílias necessitadas na cidade.

Diversas equipes vão percorrer a cidade recolhendo os donativos. Um ponto fixo de colta também estará disponível na sede social do CTG.

Lodéa disse ainda que todos os cuidados, como máscaras, luvas e álcool gel, serão tomados pelas equipes que estarão nas ruas.

Confira os pontos por onde irá passar a cavalgada:





Fotos: Reprodução