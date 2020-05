Polícia Civil prende autor de roubos a mercados em Canela

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Canela investigou a prática de três roubos a mercados ocorridos no início do ano na cidade, tendo apurado a participação de dois criminosos. A dupla é apontada como autora de três roubos à mão armada, sendo o primeiro no dia 08 de janeiro, no Bairro São Rafael, o segundo no dia 1º de fevereiro, no Bairro São Luís, e o terceiro no dia 07 de fevereiro, também no Bairro São Rafael. Em todos os crimes, a dupla roubou mercados utilizando de armas de fogo e ameaça, fugindo com valores em dinheiro, subtraídos dos caixas dos estabelecimentos comerciais.

Um dos criminosos havia sido preso pela Polícia Civil no dia 17 de março em sua residência, no Bairro Ulisses de Abreu.

O segundo criminoso foi preso nesta semana, na cidade de Osório, por agentes policiais daquela cidade, após troca de informações com agentes policiais de Canela. Ele teve sua prisão preventiva decretada a pedido da Polícia Civil de Canela, tendo em vista sua participação nos três roubos a mercados canelenses. O criminoso, que possui antecedentes policiais por roubos e porte ilegal de arma de fogo, foi encaminhado ao Presídio de Osório.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pelas investigações, referiu que os crimes graves de roubo na cidade estão todos esclarecidos. “Desde o final do ano passado ao início deste, todos os crimes de roubo a estabelecimentos comerciais ou residências estão esclarecidos pela Polícia Civil, que sempre trabalha com prioridade nesses casos e acaba prendendo os criminosos que insistem em praticar delitos desta natureza na cidade. Em todos os casos, acabam presos. Sempre.”, destacou a autoridade policial.