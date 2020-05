Prefeitos da região debatem regras para flexibilizar abertura de parques e rede hoteleira

Continua depois da publicidade

Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, no auditório da Prefeitura de Gramado, os prefeitos e vice-prefeitos integrantes da Amserra – Associação dos Municípios da Serra Gaúcha – debateram uma possível flexibilização da abertura dos parques e rede hoteleira na Região das Hortênsias. A reunião foi presidida pelo prefeito Schamberlaen José Silvestre, de Cambará do Sul. O objetivo do encontro foi propor medidas conjuntas, considerando as características em comum dos municípios.

Na reunião ficou acertado que a tendência é a possibilidade de abertura, não ultrapassando 50% da capacidade de ocupação da rede hoteleira em Gramado, Canela e São Francisco de Paula a partir do dia 8 de maio. Já os demais municípios (Nova Petrópolis, Cambará do Sul, Picada Café e Santa Maria do Herval) definirão o melhor momento para essa flexibilização. Segundo os prefeitos, estas medidas, que serão propostas em decretos municipais, estão condicionadas ao novo decreto que deverá ser proposto pelo Governo do Estado, além da orientação das entidades representativas destes setores econômicos.

O prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, acrescentou que, além da limitação em 50% da sua capacidade, os hotéis deverão cumprir exigências sanitárias rigorosas, previstas em decreto e propostas pelas Vigilâncias Sanitárias e de Saúde. Entre as medidas que deverão ser adotadas pelos hotéis estão a higienização frequente dos espaços de uso comum e proibição de buffet de café da manhã, almoço ou jantar.

PARQUES

No encontro também foi debatida a possível abertura de parques privados e públicos, com o cumprimento de regras sanitárias e de limitação de acesso. As exigências e data do início dessa flexibilização também serão definidos em decreto de cada município.

Foto: Ilton Muller.