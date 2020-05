Prefeitura de Nova Petrópolis promove “Blitz Coronavírus” nos dias 1º, 2 e 3 de maio

Continua depois da publicidade

Ação informará sobre o uso obrigatório de máscara para visitantes e moradores

A Prefeitura de Nova Petrópolis promoverá uma ação educativa para alertar sobre a obrigatoriedade do uso de máscara no Município e prestar informações para moradores e visitantes no feriado do Dia do Trabalho, 1º de maio, e no fim de semana dos dias 2 e 3 de maio, das 9h30min às 16h30min, em frente à Estação de Tratamento de Água (ETA) da Corsan, na Avenida 15 de Novembro.

Servidores públicos, devidamente identificados e equipados, irão abordar motoristas que trafegarem na via para informar as medidas adotadas no Município para prevenção à doença Covid-19. A ação é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Turismo, Indústria e Comércio; Educação, Cultura e Desporto; Saúde e Assistência Social e Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, por meio dos agentes Municipais de trânsito, e conta com o apoio da Brigada Militar.

“Mobilizamos diversos setores da Prefeitura Municipal com o propósito de informar aqueles que nos visitam sobre as medidas tomadas pelo Município para prevenir a comunidade. Vamos aproveitar para coletar informações do público que nos visita nesse momento, de onde vem, se está a turismo ou a trabalho e quantos dias permanecerá na cidade. Contamos com a colaboração dos munícipes na realização dessa ação”, enfatiza a secretária Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva.