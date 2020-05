Idoso com suspeita de Covid-19 faleceu em Gramado

Continua depois da publicidade

O Blog do Gerson Sorgetz publicou, há poucas horas, que um idoso de 70 anos de idade faleceu na noite deste sábado (02) no Hospital São Miguel com suspeita de coronavirus (Covid-19). Ele deu entrada na Casa de Saúde com infecção urinária, mas a febre alta e a falta de ar foram os sintomas que o classificaram como suspeito para o Covid-19. Ele estava desde ontem (01) em isolamento no Hospital, e hoje, acabou falecendo. O material coletado está sendo enviado ao Lacen, o Laboratório Central do Estado, para atestar se a causa do óbito foi mesmo pelo Covid-19.

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado deste sábado, dia 2, apresentava dois novos casos suspeitos para Covid-19. Ao todo, eram três casos em análise, dois estavam hospitalizados (um acabou falecendo) e um está em isolamento domiciliar.