Canela – Foragido é preso após furtar tênis no centro da cidade

Continua depois da publicidade



Na noite domingo (03), por volta das 23h40, Pelotão de Operações Especiais (POE) em patrulhamento na área central de Canela, avistou e abordou na Rua Padre Cacique um indivíduo conhecido das guarnições da Brigada Militar, por sua ficha criminal.



Em consulta ao sistema consultas foi verificado que ele estava foragido do sistema prisional desde 03/03 deste ano.



Os Policiais Militares ainda perceberam que o par de tênis que ele estava usando, possuía as mesmas características de um que havia sido furtado momentos antes na rua Augusto Pestana. Em contato com a vítima, esta reconheceu o calçado como sendo o que foi subtraído de sua casa.



O autor de 27 anos, com diversos antecedentes por furtos, roubos e receptação, foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.