Fórum Gramado vai debater rumos do turismo após pandemia do coronavírus

A 3ª edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos está confirmada para os dias 19, 20 e 21 de agosto. Em reunião realizada na semana passada, os organizadores do evento reafirmaram a nova data, destacando que ele poderá ser um marco na retomada do turismo brasileiro. “Será o primeiro palco de retomada do turismo”, afirmou o presidente do Fórum, Luia Barbacovi.

Durante a reunião, ficou decidida a alteração de alguns painéis do Fórum Gramado, tendo em vista a necessidade de discutir novos protocolos depois que a pandemia de coronavírus passar. Entre os destaques da edição de 2020, estará o debate sobre o futuro da aviação comercial brasileira e a tendência do crescimento do turismo rodoviário no segundo semestre de 2020. Os organizadores do Fórum trabalham na linha de que o consumidor ficará um pouco inseguro após a pandemia, e vai preferir visitar atrativos que estão mais próximos do lugar onde ele vive. Outra tendência, avaliam, é o crescimento do turismo de saúde e bem estar, que deverá ter um painel específico no Fórum Gramado.

Outros temas que estarão em debate em Gramado, serão os protocolos de sanitização de hotéis, parques e atrativos turísticos. Também haverá espaço para debater novas tecnologias que poderão tornar a hotelaria ainda mais humana no atendimento de seus hóspedes.

Coronavírus em Gramado

Desde o dia 19 de março, Gramado adotou o isolamento social e a população vem cumprindo a recomendação de ficar em casa, sem qualquer caso positivo de Covid-19 até o momento. Enquanto isso, a cidade está se preparando para a retomada. Hotéis, restaurantes e atrativos turísticos estão sendo revitalizados, e os jardins públicos continuam sendo cuidados com o mesmo zelo de antes do coronavírus.

Gramado terá um segundo semestre de muitos eventos, como Festival de Cinema, Fórum de Estudos Turísticos, Festival de Gastronomia, Gramado Summit, Festuris e Natal Luz, entre outros. Na área de eventos profissionais, o Convention Bureau está trabalhando no remanejamento de 37 eventos.