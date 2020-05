Gramado Summit vende ingressos a partir de R$ 50

Continua depois da publicidade

Todo valor arrecadado será destinado para o Centro Social Padre Franco, projeto voltado para crianças carentes

A partir do dia 4 de maio, a Gramado Summit (conferência de inovação e tecnologia da Serra Gaúcha) venderá ingressos a R$ 50. Na compra de um passaporte para os três dias de evento, que custa R$ 890, o segundo ticket pode ser adquirido por um valor escolhido pelo próprio cliente. A ação terá duração de duas semanas.

O preço mínimo é de R$ 50, que devem ser depositados na plataforma de crowdfunding, Vakinha. Não existe valor máximo para doação. Após realizarem o depósito, os participantes deverão enviar o comprovante para a organização do evento para terem acesso ao link dos passaportes. Todo o montante arrecadado com os ingressos da segunda compra será destinado para o Centro Social Padre Franco, que atende crianças carentes, oferecendo refeições e aulas no período de contraturno escolar.

Quem já tiver comprado o ticket para o evento em outro momento também poderá participar da ação. Basta doar o valor escolhido na Vakinha, que a Gramado Summit disponibilizará um ingresso gratuito.

Conforme o CEO do evento, Marcus Rossi, o momento de crise pede sensibilidade por parte dos empresários. “Precisamos nos mobilizar para ajudarmos quem mais precisa. As instituições de caridade não podem ser esquecidas agora. Por isso, desenvolvemos essa ação que busca engajar as pessoas a doarem o quanto puderem e, de quebra, ainda terem a presença garantida no maior brainstorming da América Latina”, explica.

Fora isso, a Gramado Summit também está repassando 10% de cada ingresso vendido para o Hospital Arcanjo São Miguel – instituição de saúde de Gramado/RS. A ação busca contribuir para a prevenção do covid-19 e será realizada até o final de maio.

Ainda, a Gramado Summit deixa de acontecer em agosto e passa para 30 de setembro a 2 de outubro, no Expogramado, em Gramado/RS. Todas as atrações seguem mantidas. Além de adiar a data, o evento disponibilizará em breve a opção de participação digital. Palestras da plenária principal serão transmitidas ao vivo via plataforma de streaming para aqueles que não se sentirem seguros de participarem presencialmente.

Sobre a Gramado Summit – Em 2019, o evento teve 4 mil participantes de praticamente todos os estados brasileiros, além de contar com a participação dos governos de Canadá, Mônaco e Hong Kong como expositores. Para este ano, os organizadores querem internacionalizar ainda mais o evento, tanto na parte de expositores quanto na área de conteúdo.

O primeiro passo para concretizar isso foi o anúncio de Jordan Belfort (Lobo de Wall Street) como palestrante, que também ministrará um curso exclusivo para apenas 100 pessoas. Durante três horas, ele ensinará as principais técnicas que o tornaram o principal vendedor da história. Outro destaque na área de conteúdo é que a Gramado Summit terá palcos técnicos focados em segmentos específicos.

Na feira de negócios, o objetivo é dobrar o número de empresas expositoras, incluindo marcas consolidadas no mercado e startups em estágio inicial. O impacto econômico estimado é de R$ 12 milhões para a região.