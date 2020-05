Nova Petrópolis – Administração Municipal prevê multa por uso incorreto de água

Continua depois da publicidade

Após decretar situação de emergência em função da estiagem no Rio Grande do Sul, no dia 24 de abril, a Administração Municipal emitiu novo Decreto que prevê multa para quem utiliza água da Corsan em Nova Petrópolis. Assinado pelo prefeito Regis Luiz Hahn, o decreto nº 90/2020 vigora desde o dia 30 de abril e prevê multa de R$ 1.115,00 para quem utilizar água da rede Municipal para limpeza em larga escala, como lavagem de telhados, veículos e calçadas; irrigação de plantas e jardins; abastecimento de piscinas e similares, ou mesmo para atividades de lazer.

De acordo com o Decreto, os fiscais Municipais serão os responsáveis por fiscalizar, autuar e multar quem infringir as regras descritas no documento oficial. Denúncias podem ser feitas pelo telefone da Fiscalização Municipal: (54) 3281 8422. Com o novo Decreto, a Administração Municipal objetiva evitar ao máximo o desperdício de água no Município, tendo em vista que o quadro de estiagem no Rio Grande do Sul. Segundo informações da Corsan, a água na barragem Santa Isabel, responsável por abastecer o Município, está sete metros abaixo do nível normal.

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Petrópolis, Lucas da Costa de Lima, é fundamental que a população utilize água de forma consciente. “Sugerimos que a população de modo geral, mas principalmente setores que utilizam água tratada em grandes volumes, façam o uso estritamente para consumo humano. Se isso não for seguido, corremos o risco de desabastecimento total nos próximos dias”, destacou.