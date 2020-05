Parques turísticos de Nova Petrópolis têm atendimento diferenciado no mês de maio

Ninho das Águias e o Labirinto Verde permanecem fechados para o público até 15 de maio

O Parque Aldeia do Imigrante e o Esculturas Parque Pedras do Silêncio são os atrativos turísticos de Nova Petrópolis que estão abertos para visitação. Os locais terão dias de atendimento diferenciados no mês de maio. O Ninho das Águias e o Labirinto Verde permanecem fechados para o público até 15 de maio, conforme o Decreto Municipal 089/2020.

O Parque Aldeia do Imigrante está aberto de quinta-feira a domingo, das 9h30min às 17h30min. Os ingressos custam R$ 12 para visitantes; estudantes e idosos (mediante apresentação de documentos) pagam R$ 6 e crianças (até 6 anos) e munícipes, mediante apresentação de comprovante, são isentos. Saiba mais em www.aldeiadoimigrante.com.br.

O Esculturas Parque Pedras do Silêncio está aberto sábados, domingos e feriados, das 9h30min às 18h. Os ingressos custam R$ 34; estudantes e idosos pagam R$ 17 e moradores, com apresentação da carteirinha do munícipe, pagam R$ 10. Saiba mais em www.pedrasdosilencio.com.br.

Foto: A Aldeia_Ricardo Mota Lima