Prefeitura de Gramado ingressa com ação contra AirBnb

A Procuradoria-Geral da Prefeitura de Gramado ingressou, na semana passada, com uma ação contra a plataforma de hospedagem AirBnb. O pedido de liminar, conforme o procurador-geral João Gilberto Barcellos, se deu por meio de processo eletrônico.

A proposta é bloquear as ofertas de casas e apartamentos ainda disponíveis em Gramado – embora esteja em vigor o decreto municipal que proíbe esta prática diante da pandemia do novo coronavírus. “No momento, aguardamos o resultado do nosso pedido. Optamos por esta ação após detectar que ainda existem casos concretos de hospedagem, nesta modalidade, em Gramado”, confirma Barcellos.



Precaução

“Da forma como se encontra essa atividade, é impossível qualquer fiscalização acerca dos cuidados que possam evitar a proliferação do vírus responsável pela pandemia”, atesta o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci.