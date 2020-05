Canela: campanha da Delegacia já distribuiu mais de 8 toneladas e precisa mais doações

Continua depois da publicidade

A corrente do bem, formada na campanha Fazer Canela Feliz, da Delegacia de Polícia de Canela, já realizou a entrega de mais de oito toneladas de alimentos, ajudando cerca de 550 famílias, ou 2200 pessoas, proporcionalmente.

A campanha está arrecadando alimentos, fraldas, agasalhos e o que mais puder ser doado para pessoas necessitadas da cidade. No interior do órgão policial, voluntárias trabalham triando e organizando as doações, que são distribuídas após as pessoas serem cadastradas e checadas, em um rigoroso trabalho.

Apesar de tanta divulgação e esforço conjunto, que propicia a campanha, e, ainda, de tantas doações recebidas, os alimentos são insuficientes para auxiliar todos os que procuram a Polícia Civil, mostrando uma dura realidade que a cidade de Canela vem enfrentando durante a pandemia do novo Coronavírus.

Quem quiser auxiliar, pode entregar a sua doação diretamente na Delegacia de Polícia de Canela.

Foto: Reprodução