Canela – CCJ-R da Câmara recebe representantes do sindicato para debater projetos de leis relacionados ao pagamento de décimo e gratificações de servidores públicos.

Continua depois da publicidade

Na tarde de terça-feira (05), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidida pela vereadora Carmen Lúcia de Moraes, acompanhada do vereador Luciano Melo, componente também da comissão, e o Presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Savi, receberam o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Marcos Eri Kunz, acompanhado do advogado do órgão, Henrique Haller.

Na pauta da reunião, esteve principalmente o Projeto de Lei que entrou para apreciação dos vereadores onde o Poder Executivo solicita uma flexibilização para, se necessário, adiar o pagamento de 40% do décimo terceiro salário dos servidores, que normalmente é pago no mês de maio.

Os vereadores mostraram preocupação com a situação econômica do município, que enfrentará ainda o pior momento da crise econômica mundial que está instaurada devido a pandemia do Covid-19 (Coronavírus).

O Presidente do Sindicato, por sua vez, apresenta a ideia de pagamento sem adiamento como uma garantia a mais para o servidor público, que não sabe o que pode ocorrer no futuro com seus empregos e benefícios.

O projeto segue em análise na Câmara e irá para votação em plenário nas próximas sessões.