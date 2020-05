WhatsApp disponibiliza chamada de vídeo com até 8 participantes. Veja como fazer!

Continua depois da publicidade

Por conta do isolamento social devido ao novo coronavírus, a procura por diversos aplicativos relacionados a chamadas de vídeo e áudio vem crescendo de forma considerável. Esses aplicativos estão ampliando a capacidade para melhor atender ao consumidor.

O Zoom, bastante utilizado por empresas, tem investido em melhorias de segurança interna. O Google Meet que antes era pago, passará a ser gratuito, o Skype agora permite chamadas sem a necessidade de uma conta ou instalação do software, e o WhatsApp, que antes o número de participantes era quatro em uma mesma chamada, agora dobrou.

Mas como fazer chamada de vídeo com até 8 participantes no WhatsApp?

– É necessário que você tenha a versão mais recente do aplicativo. Para atualizar, basta acessar a Google Play, caso esteja utilizando um aparelho Android, ou a Apple Store. Agora se o seu aparelho é um iPhone, e, caso esteja disponível, basta atualizar o app. Se essa opção não aparecer, é porque o seu app já está atualizado.

Com o app atualizado é possível acessar as três maneiras de promover uma chamada em vídeo com até 8 participantes no WhatsApp, veja:

Chamada em grupo

Ao clicar no ícone da ligação, e escolher se a chamada será por vídeo ou de voz, automaticamente a chamada será iniciada com todos os participantes.

A partir de um contato

Neste segundo caso você irá iniciar a chamada a partir da lista de contatos, respeitando o limite de 8 participantes imposto pelo aplicativo.

Para isso, clique no ícone da câmera (para chamada de vídeo) ou do telefone (para chamada de áudio). Depois é só clicar sobre o ícone para adicionar contato à chamada, no canto superior direito.

A partir da seção “Chamadas” do WhatsApp

Neste terceiro método, basta que você clique na seção chamadas do WhatsApp, em seguida toque no botão do telefone dentro de um círculo verde, no canto inferior da tela, e em seguida na opção “Nova ligação em grupo”.

Escolha até sete contatos que irão compor a chamada com você e depois é só marcar o ícone da câmera (para uma chamada de vídeo) ou do telefone (para chamada de voz).