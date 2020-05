Apertem os cintos: o dinheiro sumiu! Prefeitura de Canela tem R$ 4 milhões negativos em abril

Continua depois da publicidade

O prefeito Constantino Orsolin convocou entrevista coletiva, realizada por meio de videoconferência, na manhã desta quarta (6), para falar sobre a situação financeira da Prefeitura de Canela.

Durante mais de uma hora, Orsolin mostrou os dados financeiros do Município, com foco nas receitas que não estão se realizando e os gatos que Canela está tendo no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Trocando em miúdos, Constantino disse à imprensa que apesar de uma grande economia, através do corte de gastos em diversas secretarias, Canela apresenta um saldo negativo de R$ 3,9 milhões, em relação à abril do ano passado.

Mais, o prefeito acredita que este cenário pode ficar pior nos próximos meses e que já projeta que, no mínimo, R$ 10 milhões fiquem de dívidas para 2021, somente de INSS patronal.

A Prefeitura deixou de gastar mais de R$ 700 mil, mas os custos com saúde e com assistência social subiram. Fica, para Constantino, uma preocupação muito grande com os próximos meses.

Retrato da economia

Uma frase usada pelo Prefeito é a seguinte: “as finanças da Prefeitura retratam o momento econômico da sociedade”.

Outra: “acredito que Canela ainda não chegou no seu pior momento”.

13º dos servidores

Canela tem uma lei que obriga a Prefeitura pagar 40% do 13º no mês de maio. Esse percentual representa cerca de R$ 2,4 milhões.

Um projeto, que autoriza a Prefeitura a pagar todo o 13º salário dos servidores municipais em dezembro, estará em votação da Câmara de Vereadores na próxima segunda.

Constantino foi claro na coletiva, se os vereadores não autorizarem o pagamento integral do 13º em dezembro, o salário dos servidores referente a maio não será pago no último dia do mês, como vem acontecendo. O dinheiro só será enviado para a conta dos servidores em 5 de junho.

Além disso, acende a luz amarela para o pagamento dos próximos meses, devido a grande queda de receita. Vale lembrar que a folha de pagamento da Prefeitura de Canela está batendo na casa de R$ 6 milhões.

“Não é chantagem, os vereadores têm autonomia para decidir, apenas fica o aviso, demonstrado com números, da realidade financeira”.

Há dinheiro em caixa, mas a tendência é piorar

O prefeito explicou que a Prefeitura tem, claro, dinheiro em caixa, referente a arrecadação dos meses de janeiro, fevereiro e março e que, se for obrigado a pagar o décimo, assim o fará.

Mas que, com a projeção da continuação de queda de arrecadação, o certo seria dispor destes recursos para ações pontuais, como a saúde, garantindo a permanência dos serviços e tendo a certeza de que os pagamentos mensais possam ocorrer sem atraso.

“Precisamos pensar lá na frente”, finalizou o prefeito, “acredito que Canela é uma das primeiras cidades do Estado a fazer um levantamento criterioso como este, tendo a coragem de divulgar”.

Concordo com o Prefeito

Cobertor curto, puxa de um lado, destapa o outro, isso foi o que a pandemia fez com a economia. Concordo com o prefeito no sentido de que o momento é de prudência, gestão e economia.

Porém, não há como dizer que este colunista não alertou que o colapso econômico chegaria antes do colapso na saúde.

Eventos ameaçados

Por fim, eventos como o Bonecos Canela, o Sabores de Canela e competições esportivas municipais estão ameaçadas de serem cancelados por falta de verbas.

Que baita pataquada fizemos, parando lá em 20 de março e só retomando gradativamente agora, essa foi e segue sendo minha opinião.