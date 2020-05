Canela – Romaria de Caravaggio é transferida

Continua depois da publicidade

A Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio de Canela, que completa 60 anos, foi adiada para setembro e outubro em função da pandemia do coronavírus.

A principal romaria, que ocorreria no dia de Nossa Senhora de Caravaggio, 26 de maio, será no dia 6 de setembro. A data foi escolhida em função das comemorações da natividade de Nossa Senhora, comemorada na Igreja Católica, no dia 8. Os devotos sairão da Igreja Matriz, rumo ao Santuário, seguindo a imagem peregrina da Mãe de Caravaggio, às 8h30. Com certeza, muitos pagadores de promessas estarão presentes carregando cruzes, velas, flores ou simplesmente caminhando, de pés descalços ou não, rogando a Maria de Caravaggio e, também para agradecer por graças alcançadas.

A romaria Motorizada ocorrerá no dia 5 de setembro, com a tradicional bênção aos automóveis particulares e de empresas no pórtico do Santuário. Neste dia a romaria sairá da Catedral de Pedra às 9h.

No dia nacional da juventude, 24 de outubro, o Santuário de Canela receberá a Romaria Jovem e Jornada Diocesana da Juventude, reunindo jovens de toda a Diocese de Novo Hamburgo, que sairão da Igreja Matriz, às 8h30. Os jovens, com muita energia e devoção contagiam a todos, com seus cânticos, orações e frases que motivam a fé.

Na chegada das romarias terá Missa Campal no Monumento da Prece.

Os organizadores do evento, juntamente com o Reitor Padre Victor Farias, estão reorganizando a programação festiva de cada dia do evento.

Padre Victor comenta que “apesar dessa situação temos confiança de que Nossa Senhora de Caravaggio irá interceder por nossa comunidade e que em setembro faremos uma linda festa”.

No dia 26 de maio o Santuário de Caravaggio de Canela estará aberto a partir das 8h, pois os organizadores entendem que algumas pessoas farão questão de ir rezar neste local abençoado, no dia de Nossa Senhora de Caravaggio. Neste dia a loja de artigos religiosos estará aberta e a tenda de lanches também. Conforme decreto Municipal, será exigido o uso de máscaras, bem com o distanciamento de 2m entre as pessoas, com organização de modo que as pessoas não se aglomerem em frente ao Monumento da Prece.