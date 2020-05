Gramado – Corsan responde a solicitação da Prefeitura de Gramado

Continua depois da publicidade

Alegando indisponibilidade de veículos, a Corsan respondeu à Prefeitura de Gramado que está impossibilitada de fornecer caminhões-pipa para reforçar o abastecimento de água na zona rural do município. O pedido foi feito na semana passada, considerando que a estiagem está deixando o interior desabastecido. A diretoria da Corsan alega que todos os veículos próprios e contratados estão sendo usados para abastecer áreas urbanas atendidas pela empresa no RS. O pedido feito pelo prefeito Fedoca Bertolucci à Corsan objetivava reforçar o atendimento às comunidades do interior de Gramado.

Atualmente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos executa este abastecimento no interior com dois caminhões-pipa, um com capacidade de 7 mil litros e outro de 11 mil. No mês de abril foram atendidas 129 famílias (aproximadamente 600 pessoas), em 19 localidades do interior, somando mais de 1 milhão e 200 mil litros. Em janeiro foram 70 famílias e 600 mil litros fornecidos, revelando o desabastecimento causado pela estiagem.

O fornecimento com caminhões-pipa ocorre somente nas áreas rurais onde não existe rede de abastecimento de água potável pela Corsan, empresa concessionária deste serviço público no município. Devido à estiagem que vem ocorrendo em nosso Estado e consequentemente secando alguns poços no interior do município, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vem sendo procurada diariamente para fornecimento de água. E os dois veículos do município não tem conseguido suprir a demanda.

As famílias do interior que necessitarem de fornecimento de água, devem se dirigir até a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para realizar um cadastro e, assim, serem incluídas na programação de atendimento. O telefone de contato é 3286-2549, das 7 às 13 horas. Entre as exigências para o abastecimento está ter caixa d´água de fácil acesso.

Foto: Divulgação