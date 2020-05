Gramado recebe emenda individual do deputado Pompeo de Mattos para a área da Saúde

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal da Fazenda formalizou quinta-feira, 30 de abril, o recebimento da emenda individual do deputado federal Pompeo de Mattos (PDT), que disponibilizou o valor de R$ 130.227,00 ao município de Gramado, através do Fundo Municipal da Saúde. Esses recursos serão utilizados no incremento temporário ao custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde.

“Tenho a certeza que com todas as dificuldades que os municípios vêm enfrentando em fazer um trabalho preventivo ao coronavírus, os recursos desta minha emenda parlamentar serão de fundamental importância para ajudá-los neste desafio”, afirmou o deputado.

Para auxiliar no combate à crise da pandemia do Covid-19, a Bancada Gaúcha destinou R$ 145 milhões ao governo do Estado. Sendo, R$ 100 milhões para a saúde, visando atender os hospitais no enfrentamento da pandemia Coronavírus.

Foto: Carlos Borges