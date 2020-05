Gramadotur reúne integrantes da Festa da Colônia e discute formato alternativo para este ano

Continua depois da publicidade

A Gramadotur promoveu nesta terça-feira (05) um encontro onde reuniu diversas lideranças ligadas aos vários segmentos da Festa da Colônia e contou com a presença do prefeito Fedoca Bertolucci, do vice Evandro Moschen, da Presidente da Câmara de Vereadores, Rosi Ecker Schmitt e do Presidente do Conselho da Gramadotur, Telmo Freitas Gomes. O objetivo do encontro foi apresentar como a Autarquia está projetando e discutindo fazer acontecer o evento este ano após o cancelamento que estava previsto para os dias 21 de abril a 10 de maio em função da pandemia do Covid-19. “Sou otimista, mas com responsabilidade”, disse o Presidente da Gramadotur, Edson Néspolo. Segundo o dirigente a intenção que está sendo discutida é a participação das Agroindústrias da Festa da Colônia dentro do Festival de Gastronomia. “Temos uma ideia de colocar parte da Festa na Rua Coberta durante o Festival de Gastronomia e também no Natal Luz”, disse Néspolo. Para a Diretora de Eventos da Gramadotur, Iara Sartori, “a Festa da Colônia é muito importante no contexto dos eventos de Gramado”. Além das Agroindústrias, a Rua Coberta receberia um palco com atrações artísticas e espaço especialmente montado para a Corte do evento. Também a Praça das Etnias seria amplamente utilizada incluindo as casas das etnias e fornos.

Outra ideia sendo discutida é a participação dos Biers da Festa da Colônia nos eventos do Natal Luz. A ideia é que nos próximos quinze dias a Emater e Gramadotur apresentem para as Agroindústrias o Projeto da Rua Coberta para acontecer durante o Festival de Gastronomia de 03 a 13 de setembro deste ano. “O momento é de construção”, disse Edson Néspolo, “não temos uma fórmula final, temos muita boa vontade”, concluiu o dirigente.

Durante o encontro a Presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, Rosi Ecker Schmitt, destacou a preocupação no planejamento, “a Gramadotur está se esforçando muito”, disse ela. Segundo a vereadora, “temos que avançar todos os dias e fazer acontecer de forma unida e com responsabilidade”. Já o Presidente do Conselho da Gramadotur, Telmo Freitas Gomes, destacou a união de todos, “estamos dedicados para que a Região volte a sua atividade econômica”, disse. Para o vice-prefeito Evandro Moschem, “não é um momento fácil, a Festa da Colônia sempre teve e terá nosso carinho, não tem uma decisão fixa, estática de nada”, relatou. E o Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, lamentou a situação terrível neste momento para a cidade. “Não está nada fácil, temos que programar a cidade e seus eventos e ficamos sem condições, estamos tratando de retomar com todos cuidados”, disse. Concluindo, o Presidente Edson Néspolo disse que “nossa vontade de retomar é enorme, mas com muita responsabilidade”, concluiu.

Independente ainda das decisões deste ano, a Festa da Colônia já tem data agendada para 2021, será de 20 de abril a 09 de maio do próximo ano.

A reunião na Gramadotur reuniu um número reduzido de convidados em espaço amplo no ExpoGramado e manteve o distanciamento necessário, além do uso de máscaras pelos participantes.

Fotos: Cleiton Thiele