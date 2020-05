Gramadozoo doa máscaras de proteção para moradores da Várzea Grande

Continua depois da publicidade

O Complexo Turístico Gramadozoo doou, nesta quarta-feira (06) máscaras de proteção para dois mil moradores do bairro Várzea Grande, onde está instalado em Gramado há 12 anos. Os equipamentos foram entregues no Banco Municipal de Alimentos de Gramado, que fará a distribuição das doações nas cestas básicas destinadas ao bairro.

PARADA

Na fábrica dos bichinhos de pelúcia da grife Bichos do Brasil, a produção foi interrompida temporariamente pela pandemia do coronavírus. Após a parada quinzenal, a unidade voltou ao trabalho confeccionando as máscaras para ajudar as pessoas a se proteger. Os equipamentos são de dois modelos: as máscaras duplas em TNT, que podem ser lavadas três vezes, e as de tecido, com maior duração.





CUIDADOS COM ANIMAIS

Apesar de estar fechado por questões de saúde pública, o complexo mantém seu funcionamento interno para oferecer condições adequadas aos animais da fauna silvestre brasileira que não podem viver em vida livre.

Fotos: Halder Ramos