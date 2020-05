Canela – Duas ruas são preparadas para receber pavimentação

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela está dando continuidade a uma série de obras que estão em andamento no município. Nesta semana o secretário de Obras, Luiz Cláudio da Silva, conferiu os trabalhos de implantação da base na Rua Godofredo Raymundo, no bairro SESI, que em breve receberá a camada asfáltica.



Já na Rua N. Sra. do Carmo, no bairro Canelinha, neste momento os trabalhos estão concentrados na implantação da rede de drenagem. Após, a via será pavimentada.

Rede de Drenagem na Rua Nossa Senhora do Carmo

“A continuidade das obras é uma determinação do prefeito Constantino Orsolin. Vale lembrar que estas obras são executadas com financiamentos e não impactam no orçamento da saúde no combate a pandemia”, frisa o secretário Luiz Cláudio.

Calçadas do entorno da Catedral de Pedra recebem melhorias

Estão em andamento as obras de implantação dos novos passeios públicos no entorno da Catedral de Pedra, principal ponto turístico do Centro da cidade. A obra ficou paralisada por um período e foi retomada recentemente.

As obras de melhoria nas calçadas do entorno da Catedral de Pedra foram retomadas

